لافروف: سنواصل المحادثات مع أوكرانيا رغم الاستفزازات

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، رغم الاستفزازات.

وقال لافروف في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية، اليوم الخميس: "على الرغم من كل الاستفزازات، سيواصل الوفد الروسي عملية التفاوض لتعزيز مشروع اتفاقنا الذي يشرح بشكل واضح وكامل مواقفنا الأساسية ومطالبنا".

وتابع كبير الدبلوماسيين الروس قائلا إن عدم قدرة السلطات الأوكرانية على إبرام اتفاقات يشير إلى خططها لإطالة أمدها بل وتقوض المفاوضات.

واختتم لافروف تصريحاته قائلاً: "نعتبر ذلك دليلا على حقيقة أن نظام كييف يخضع لسيطرة واشنطن وحلفائها، الذين يدفعون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمواصلة الأنشطة العسكرية".