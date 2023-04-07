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إصابة 7 مدنيين جراء قصف روسي في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 10:56 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا "أولكسندر بروكودين" أن سبعة مدنيين أصيبوا جراء قصف روسي استهدف المدينة.

وقال بروكودين- عبر تطبيق تليجرام حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- إن القصف استهدف العديد من الأحياء على طول نهر دنيبر بالقرب من منطقة "بريسلاف".

وأشار إلى أن ستة أشخاص أصيبوا عندما أسقطت طائرة مسيرة متفجرات على قرية "زمييفكا" في حين أصيب شخص آخر في منطقة "كوزاتسكي" المجاورة.

وأضاف بروكودين أن العاملين في الصحة قاموا بتقديم الإسعافات الأدولية وسيقومون بنقل المصابين إلى أحد المستشفيات في مدينة "خيرسون".

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