من هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المرشح لتدريب الزمالك؟

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مازالت رحلة البحث مستمرة داخل نادي الزمالك عن مدير فني جديد يتولى تدريب فريق الكرة، خلفاً للبرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي رحل عن القيادة الفنية قبل 3 أسابيع.

وفشل الزمالك في التوصل لاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لأوجسبورج، رغم قدومه إلى القاهرة وعقده جلسة مع مسؤولي النادي.

وبحسب الأنباء القادمة من داخل القلعة البيضاء، فإن المدير الفني المُرشح لتدريب الفريق هو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفيما يلي تنشر "الشروق" أبرز المعلومات الخاصة بالمدير الفني المُحتمل للزمالك..

- أوسوريو من مواليد 8 يونيه 1961 (62 عاما) وولد في سانتا روزا دي كابال في كولومبيا.

- جميع تجاربه التدريبية كانت على مستوى قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء البداية فقط، عندما عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001.

- أبرز محطاته التدريبية كانت في نيو يورك ريد بولز الأمريكي في 2007، وساو باولو البرازيلي في 2015 ومنتخبي المكسيك في نفس العام وباراجواي في 2018.

- مسيرته التدريبية تحوي 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

- يميل لطريقة لعب 4-3-3 ومن أبرز من تدرب تحت قيادته الحارس المكسيكي الشهير جيليريمي أوتشوا، والبرازيلي ألكساندر باتو.

- قاد في مسيرته التدريبية أندية ومنتخبات في 599 مباراة حقق الفوز في 272 منها وتعادل في 151 وخسر في 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683.