ماس كهربائي وراء حريق مخزن خردوات غير مرخص في سوهاج

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نشب حريق، اليوم، ببدروم بعقار سكني يستخدم مخزن خردوات غير مرخص، بدائرة قسم أول سوهاج.

وكان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق ببدروم بعقار سكني.

وانتقلت وحدة المباحث الجنائية لموقع الحادث، وتبين نشوب حريق بمخزن بشارع الشيخ صالح دائرة قسم أول سوهاج بمخزن خردوات كائن ببدروم عقار على مساحة 80 مترا "غير مرخص" ملك المدعو (محمد.ف.أ - 39 عاما) صاحب شركة ويقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، وبسؤال صاحب المخزن أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، نافيا أي شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.