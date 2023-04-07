إسرائيل تدعو المدنيين لحمل السلاح بعد عملية الأغوار

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن مفتش عام الشرطة، كوبي شبتاي دعا المدنيين الذين يمتلكون رخصة حيازة سلاح لحمل أسلحتهم بسبب تصاعد الهجمات.

وأعلن جيش الاحتلال، قبل نحو ساعة، مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بغور الأردن.

وأضاف في بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن قوات الجيش تمشط منطقة الأغوار بحثا عن منفذي العملية.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المستوطنتين في العشرينيات من عمرهما، في حين تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابة خطيرة جدا.

وأفادت إذاعة الجيش الاحتلال بأن الجنرال هارتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني والموقف الميداني في لبنان وقطاع غزة، وبناء عليه سيواصل الهجمات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة ولبنان.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق 44 صاروخا من قطاع غزة على مستوطنات وبلديات غلاف غزة، لافتًا إلى سقوط صاروخ منها على منزل في سديروت دون إصابات، مضيفا أنه "تم استهداف 3 مواقع في لبنان، و10 في قطاع غزة".