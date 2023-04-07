مسرح مكتبة دمنهور يستقبل أول فرقة استعراضية لذوي الهمم بحفل ليالي رمضان

استقبل المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور في محافظة البحيرة، أول فرقة استعراضية لذوي الهمم المعتمدة في مصر من وزارة الثقافة، وهى فرقة إسكندرية لذوي الهمم، في إطار احتفالات المكتبة بالليالي الرمضانية، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.



وشهدت الليلة الرابعة من حفالات الليالي الرمضانية الفنية والثقافية، مشاركة فرقة الإسكندرية لذوي الهمم، بقيادة الكابتن مصطفى الروش، والتي قدمت وسط حضور جماهيري فقرات استعراضية بعنوان "فرح إسكندراني" (رقصات التنورة - الحصان - الحجالة - الصعيدي - استعراض النور مكانه في القلوب - نحب بعض - غزل إسكندراني).



جدير بالذكر أن الاحتفالات تستمر عروضها كل ليلة بشهر رمضان المبارك بمكتبة دمنهور حتى يوم ١٠ أبريل وتضم حفلات من أغاني تراثية وبرامج موسيقية متنوعة، تمزج بين الفن والإنشاد الديني والتراث الشعبي، وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، ويشارك في الحفلات فرق فنية وتراثية وشعراء.



يتكون برنامج الحفلات المجانية للحضور على مدار الليالي القادمة، مشاركة فرقة أوبرا عربي وفرقة مصطفي كامل للموسيقى العربية، كما تضم أمسية شعرية غنائية وختام الليالي في اليوم الثامن مع الشيخ زين محمود وفرقته، وتتخلل الاحتفالات ورش فنية للأطفال تحت إشراف فناني المكتبة.