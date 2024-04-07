قال الفنان أحمد العوضي، إن «الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هي الحب والحيد والحقيقي في حياته»، لافتًا إلى أنه عاش معها العديد من المواقف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «ياسمين عبدالعزيز الحب الحقيقي في حياتي والوحيد، عشت معاها أيام وفترات ومواقف ومراحل، وهفضل أقول كده على طول، لإني مش هعيش اللي أنا عيشته مع ياسمين».

ولفت إلى أن وفاة والدته عظّم من أهمية وجود المرأة في حياته، مشيرًا إلى أن «المرأة مهمة جدًا في حياة الرجل، ولا يستطيع العيش بدونها؛ لأنها النصف الآخر».

وأكمل: «لو في أم كان ممكن تعوضني عن غياب الست، لكن مفيش راجل بيعيش لوحده، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حواء.. اللي يفتكر إن الست مش مهمة في حياة الراجل دماغه تعبانة»، بحسب تعبيره.