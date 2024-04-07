9 صواريخ إيرانية یصل مداها إلی عمق إسرائيل

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نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، يوم الأحد، قائمة صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی إسرائيل ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت الوكالة إن 9 صواريخ يمكن أن تستهدف العمق الإسرائيلي وهي:

- صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ (Mach).

- صاروخ "خرمشهر 4" (خیبر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

- صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ. - صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.

- صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ. - صاروخ "باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.

- صاروخ "فتاح 2" یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

- صاروخ "الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.

- صاروخ "خیبر شكن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.