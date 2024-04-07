9 صواريخ إيرانية یصل مداها إلی عمق إسرائيل

نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، يوم الأحد، قائمة صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی إسرائيل ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت الوكالة إن 9 صواريخ يمكن أن تستهدف العمق الإسرائيلي وهي:
- صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ (Mach).
- صاروخ "خرمشهر 4" (خیبر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.
- صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ. - صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.
- صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ. - صاروخ "باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.
- صاروخ "فتاح 2" یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.
- صاروخ "الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.
- صاروخ "خیبر شكن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.