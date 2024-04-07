إعلام إسرائيلي يتحدث عن سحب الفرقة 98 من خان يونس: استعداد لعملية عسكرية في رفح

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بانتهاء المناورات البرية في قطاع غزة، معلنة خروج الفرقة 98 من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة الجزيرة في نبأ عاجل، وزادت نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي بانسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس.

وأشارت الإذاعة إلى أنه لم يتبقَ في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

في حين تحدثت تقارير إسرائيلية، بأن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل أربعة عناصر من قواته، بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أمس السبت أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة.