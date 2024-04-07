الخط الثالث للمترو: استمرار العمل في العيد بنفس مواعيد رمضان

أعلنت الشركة الفرنسية "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، استمرار العمل بالخط الثالث خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من ٧:٠٠ صباحًا حتى ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إنه وفقا لجدول التشغيل فإن قيام أول قطار من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة ٧:١٥ صباحا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة ١١:٣١ مساءً قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة ١١:٥٣ مساء.

وأضافت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة ١٢:١٠ صباحا.