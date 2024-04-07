ليفربول يحسم الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد في الديربي

حسم فريق ليفربول شوط المباراة الأول أمام مانشستر يونايتد، بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول لويس دياز في الدقيقة 23 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فشل أونانا في التصدي لها، ليضع دياز الريدز في المقدمة مبكرا.

حاول مانشستر يونايتد إدراك التعادل فيما تبقى من شوط المباراة الأول لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح في ظل صلابة دفاع الريدز وبراعة حارس مرماه.

بينما واصل ليفربول ضغطه ولاحت له أكثر من فرصة خطرة وتعدد الركنيات على مرمى اليونايتد، لكنه فشل في مضاعفة النتيجة لتنتصف المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.