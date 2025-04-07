رضا شحاتة: راتب زيزو سيخلق أزمة في الأهلي

تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن الأزمة التي سيسببها راتب زيزو الكبير داخل القلعة الحمراء، حال إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

قال رضا شحاتة في تصريحات «إذاعية»:" زيادة راتب زيزو، سيتسبب في زيادة رواتب كل اللاعبين الذين سيجددون عقودهم، والأمر بالنسبة للاعب المصري يختلف عما إذا كان الأمر بالنسبة للاعب محترف".

أضاف:" لن يرضى أي لاعب مصري التجديد بأقل من راتب زيزو أو بفارق كبير، والشناوي لاعب حر حاليًا، وحتى لو تنازل كثيرا، فلن يوافق على أن يكون الفارق كبيرا ولن يرضى أن يكون الفارق 20 مليون جنيه مثلا، وهذا سيخلق أزمة لكن زيزو لاعب مميز".

تابع رضا شحاتة:" الأهلي لديه صفقات مميزة قبل كأس العالم للأندية، ومن حقه أن يتفاوض مع زيزو لأنه لاعب حر ومميز، والأمر نفسه بالنسبة لإمام عاشور الذي اشتراه الأهلي من ناديه الدنماركي".

أتم رضا شحاتة:" أقول للزمالك لا تُحدث المشكلة وتبحث عنها عند الأهلي، وإذا كنت تعلم أن إمام إذا رحل عن الفريق سيعود من الأهلي فيمكنك عدم بيعه ولماذا تبيعه من الأساس؟".