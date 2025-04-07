مدرب إنتر يرشح ريال مدريد وبايرن للتتويج بدوري أبطال أوروبا

يرى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، أن بايرن ميونخ، خصم فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال، مرشح إلى جوار ريال مدريد للتتويج باللقب.

ويحل إنتر ميلان ضيفًا مساء غدٍ، الثلاثاء، على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيموني إنزاجي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لديهم لاعبون جيدون وغيابات كثيرة لكن فريقي أيضا يعاني من غيابات، نحن هنا من دون 5 لاعبين، أصلاني مستبعد وكوريا لم يتمكن من دخول القائمة، وطارمي وزيلنسكي ودومفريس يعانون أيضا من الإصابة".

وصرح المدرب "يجب مدح لاعبي فريقي بصفة أكبر لأننا نعاني منذ شهرين، لدي بين 14 و15 لاعبا ويتحدث الناس عن إصابات بايرن فقط".

وأضاف "سيكون تحديا كبيرا مع فريق مرشح للقب بجوار ريال مدريد، نستحق وجودنا هنا، لعبت في هذا الملعب مع إنتر ومع لاتسيو وهو دائما صعب".

وتجاهل الإيطالي في ترشيحاته، برشلونة، الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم، ويعد مرشحا لتحقيق الثلاثية في ظل تصدره جدول الليجا وتأهله لنهائي كأس الملك، وتواجده في ربع نهائي التشامبيونز ليج.

وتابع "مقارنة بما كان عليه الأمر من عامين ونصف، فقد تطورنا، فارق الدخل معروف، لكن لا يجب التركيز في الميزانية، في النهاية، كنا أفضل منهم في المرحلة الأولى من البطولة".

وأكمل "يمتلك الخصم لاعبين من أصحاب الخبرة ومدربا عظيما هو كومباني الذي يقدم أداء جيدا جدا في ميونخ".