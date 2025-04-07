 القبض على مشجع متهم بالاعتداء على جاك جريليش في ديربي مانشستر - بوابة الشروق
الإثنين 7 أبريل 2025 11:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القبض على مشجع متهم بالاعتداء على جاك جريليش في ديربي مانشستر

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 أبريل 2025 - 10:50 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أبريل 2025 - 10:50 م

ألقت الشرطة القبض على رجل ووجهت إليه تهمة الاعتداء على جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، وذلك مع نهاية مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب سيتي كان يغادر أرض الملعب باتجاه نفق اللاعبين حينما حدثت الواقعة، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "دايلي ميلي"، الأمر الذي أدى بالشرطة لفتح تحقيق.

ورفض الناديان التعليق على الأمر حينما تواصلت معهم (بي ايه ميديا) مع الإشارة إلى وجود تحقيق جار وذلك رغم ما قيل عن تعاون مانشستر يونايتد مع الشرطة.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها أنه جرى توجيه تهمة الاعتداء إلى ألفي هولت من هافن درايف في درويسلدن، مؤكدة مثوله أمام المحكمة في يوليو المقبل.

وأضاف البيان : "هذا الاتهام ذو صلة بواقعة في ملعب أولد ترافورد أمس".

وكان جريليش قد دخل بديلا في الدقيقة 74 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليضيع فريقه فرصة العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري.


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