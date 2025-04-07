شبح السجن يطارد ألفيس مجددا

أعلنت الشابة المُتَّهِمة لداني ألفيس باغتصابها الاثنين أنها ستستأنف قرار المحكمة بعد إلغائها حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحق نجم برشلونة الاسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق بتهمة الاغتصاب.

وقالت إيستر غارسيا محامية المدعية للصحافيين إن هذا الاستئناف الذي يأتي في أعقاب الاستئناف الذي أعلنته النيابة العامة الكاتالونية الأربعاء الماضي، "تم عرضه سابقا، وتم تقديمه اليوم".

وأضافت "لا أستطيع أن أعطي أسباب هذا الاستئناف (...) لأسباب استراتيجية، لن يتم الكشف عن الأسباب التي نستأنف من أجلها، ربما في وقت لاحق ولكن ليس الآن".

وبرأت محكمة الاستئناف في برشلونة في 28 مارس الماضي ألفيس الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، مشيرة إلى افتقار المشتكية إلى "الموثوقية".

وبررت المحكمة إدانة الظهير الأيمن السابق بأنها شابتها "سلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه وعدم كفاية الأدلة المقدمة".

ولقي قرارها انتقادات شديدة من جانب الجمعيات النسوية، فضلاً عن عدد من أعضاء الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيس.

وتظاهر المئات في برشلونة الإثنين الماضي ضد قرار المحكمة، وقالت نائبة رئيس الوزراء ماريا خيسوس مونتيرو السبت قبل الماضي إنه من "العار" ان شهادة ضحية اغتصاب "لا تزال موضع تساؤل" وان "قرينة البراءة لها أولوية على شهادة النساء الشابات والشجاعات".

اعتذرت الثلاثاء قائلة انها لم تقصد "التشكيك بقرينة البراءة"، لكنها أعادت تأكيد وجهة نظرها بأن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء إدانة ألفيس هو "خطوة إلى الوراء".

ويعتبر ألفيس أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا. تعاقد في يونيو 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.

دافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في أكتوبر 2006. توّج مع "سيلسياو" بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.

في مونديال قطر 2022، أصبح في سن الـ 39 عاما و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.