السوداني: العراق بات قريبا من إغلاق مخيمات اللاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الإثنين، أن العراق بات قريباً جداً من إنهاء إغلاق مخيمات اللاجئين .

وشدد رئيس الحكومة العراقية ،خلال إستقباله اليوم المرشحة السويسرية لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كريستين بر جنر،

على ضرورة" التعاون مع المفوضية في مسألة إعادة الاندماج المجتمعي ودعم البنية التحتية في مناطق العودة والدعم المادي والنفسي والاجتماعي للنازحين"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد على "أهمية عودة النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول وأن تعمل جميع الدول على أخذ رعاياها من المخيم خصوصاً أنّ العراق بات قريباً جداً من إنهاء إغلاق المخيمات".

وأوضح السوداني أنّ" العراق يستضيف آلاف اللاجئين من دول الجوار ويعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لبناء نموذج رائد لمعالجة ملفات النزوح واللجوء في المنطقة".

من جانبها، قدمت برجنر الشكر للحكومة العراقية على دعم للبعثة السويسرية في بغداد وإجراءات العراق في ملف اللجوء والنزوح، كونه يعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

ودعت الى" الاستفادة من خبرات العراق في مجالات العمل الإغاثي وإدارة مخيمات النزوح".