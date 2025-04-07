اتحاد الكرة يوافق على برنامج منتخب مصر في معسكر يونيو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد برنامج المنتخب الأول في الأجندة الدولية لشهر يونيو القادم، والتي من المُقرر أن تشهد خوض الفراعنة مواجهة ودية أو أكثر.

وأوضح اتحاد الكرة بعد اجتماع مجلس إدارته برئاسة هاني أبو ريدة أنه تقرر الموافقة على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو القادم.

كما أشار اتحاد الكرة في بيان رسمي إلى أنه تقرر تكليف علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.

وفي ملف شئون اللاعبين، أكد اتحاد الكرة المصري أنه تقرر في اجتماعه مساء اليوم الإثنين اعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح.

وأتم اتحاد الكرة بيانه قائلًا: "لائحة شئون اللاعبين الجديدة تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقرر إرسالها إلى الفيفا للاعتماد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025".