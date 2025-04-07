ترامب: أنا أفضل رئيس أمريكي في تاريخ العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرى نفسه أفضل رئيس للولايات المتحدة في تاريخ العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأوضاع في المنطقة ليست بالسهلة لكن بلاده تعمل على تقديم المساعدة لإسرائيل.

وأوضح أنه أجرى مباحثات جيدة مع نتنياهو، تطرقت إلى موضوع إيران وكذلك التجارة مع إسرائيل، موجها الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي على زيارته للولايات المتحدة.

لفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران، موضحًا أن هذه المحادثات ستستمر يوم السبت المقبل.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه من مصلحة إيران أن تكون المفاوضات ناجحة، معبرًا عن تطلع بلاده لأن تُكلَّل هذه المفاوضات بالنجاح.

وكان البيت الأبيض قد أعلن إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب ونتنياهو سيجيبان عن أسئلة في المكتب البيضاوي من مجموعة أصغر من الصحفيين.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي عند مدخل البيت الأبيض قبل أن يسبقه إلى الدخول لبدء المباحثات.

واستبق نتنياهو اجتماعه مع ترامب بلقاء مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ركز على بحث ملف قطاع غزة، ولكن لم تبرز منه أي مؤشرات على اختراق في الموقف.