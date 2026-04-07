إمارة الشارقة: إصابة مقيمين اثنين نتيجة استهداف مبنى تابع لشركة اتصالات

قال المكتب الإعلامي لإمارة الشارقة إن الجهات المختصة تتعامل مع حادث اليوم الثلاثاء، نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الحادث أسفر عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع صاروخ باليستي، و11 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الهجمات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 520 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2221 طائرةً مسيّرة.

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.