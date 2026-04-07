الثلاثاء 7 أبريل 2026 8:01 م القاهرة
سفراء أوروبيون يؤكدون دعم بلدانهم للحكومة اللبنانية

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 7:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 7:31 م

أكد سفراء كل من فنلندا وبلجيكا هولندا كندا، اليوم الثلاثاء، خلال لقائهم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، دعم بلدانهم للحكومة.

وكشف سلام، عن مواصلة حكومته العمل مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أكّد السفراء، خلال اللقاء "دعم بلدانهم للحكومة اللبنانية، مثنين على الاستجابة الرسمية لملف النزوح، ومعبّرين عن قلقهم من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان".

ومن جهته شكر سلام، "السفراء على دعم بلدانهم واهتمامهم بلبنان"، مؤكّدًا مواصلة الحكومة اللبنانية العمل مع الشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب"

وأكّد "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة".

وتناول اللقاء، بحث "مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات (اليونيفيل)، وموضوع المفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى مسار الإصلاحات المالية".

