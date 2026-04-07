إيران تعلن ضرب منشآت بتروكيميائية في إسرائيل وقواعد أمريكية بالمنطقة

• باستخدام طائرات مسيرة انتحارية الليلة الماضية، بحسب بيان للجيش الإيراني..

أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت بتروكيميائية في إسرائيل، إضافة إلى مقار عسكرية أمريكية في كل من الإمارات والكويت.

وأفاد بيان للجيش الإيراني، الثلاثاء، أن عمليات الاستهداف تمت، الليلة الماضية، باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.

وأضاف البيان أن الهجمات جاءت ردا على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت بتروكيميائية وبنى تحتية داخل إيران.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، تم استهداف منشآت بتروكيميائية قرب ديمونا في إسرائيل.

وأفاد بأن هجمات الجيش الإيراني طالت أيضا "مركز صيانة وإصلاح تابع للبحرية الأمريكية في ميناء جبل علي بالإمارات، إضافة إلى أنظمة رادار ومقار للقوات الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت".

ولم تصدر تعليقات رسمية على الفور من البلدان المعنية، على بيان الجيش الإيراني.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.