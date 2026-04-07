أردوغان: نفخر ببلوغنا مكانة يشار إليها بالبنان في الصناعات الدفاعية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تعيش اليوم فخرًا مستحقًا ببلوغها مستوى يشار إليه بالبنان عالميًا في الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال افتتاح منشأة إنتاج لشركة "روكيتسان" التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ وتسليم منتجات بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان بأن هدف تركيا الرئيسي للمرحلة القادمة في الصناعات الدفاعية يتمثل بإنتاج معدات عالية التقنية وبشكل أسرع وبأعداد أكبر.

وشدد على أن تركيا باتت دولة تحمي سماءها وتجهز منصاتها العسكرية وتطور ذخائرها الخاصة بمواردها البشرية الوطنية.

وأبدى ثقته بتحقيق تركيا هدفها لعام 2028 في صادرات الدفاع والطيران البالغ 11 مليار دولار ودخولها في مصاف أفضل 10 دول عالميًا بهذا المجال.

وأضاف: "سنعزز بنية دفاعنا الجوي بشكل أكبر من خلال تحقيق معدل إنتاج أعلى للأنظمة التي تشكل القوة الضاربة للقبة الفولاذية".

وفيما يخص افتتاح المنشأة الجديدة لروكيتسان، قال أردوغان: "سنرفع مستوى ردع جيشنا إلى أعلى المستويات مع إنشاء هذه البنية التحتية لأنظمة الدفاع الجوي ومشاريع الصواريخ".

من ناحية أخرى، ذكر أردوغان أن تركيا هي من الفاعلين المؤسسين للنظام العالمي الجديد الذي تعاد فيه صياغة القواعد والمسارات.

وفيما يخص الاشتباك الذي جرى أمام مجمع "يابي كريدي بلازا" بمنطقة بشيكطاش في إسطنبول، وصف أردوغان الهجوم بالغادر، وأعرب عن إدانته الشديدة له.

وقال: "ندين بشدة الهجوم الغادر في منطقة بشيكطاش والذي أحبط بفضل تدخل قوات أمننا الأبطال".

وأكد أن تركيا ستواصل كفاحها ضد جميع أشكال الإرهاب ولن تسمح للاستفزازات "الدنيئة والموقوتة" بالإضرار بمناخ الأمن في تركيا.