يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما

قال الفنان يوسف الشريف إن جملة “شابوه يوسف الشريف”، أصبحت متداولة بين الجمهور بداية من عرض مسلسل الصياد عام 2014، جاءت نتيجة حب المشاهدين للتفاعل مع أحداث المسلسل وحل الألغاز التي يقدّمها، قائلاً عن سبب تكرارها: "معرفش الحقيقة السبب، بس الناس كانت بتفكر كل حلقة وبعدين يتخدعوا الحلقة اللي بعدها، فيقولوا شابوه يوسف الشريف، وبدأ كذا حد يقولها.. ودي من أحلى الحاجات اللي حصلت لي، ومسئولية أني مطالب بده في كل مرة".

وأضاف "الشريف" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC”، اليوم الاثنين، أنه

كمشاهد قبل أن يكون ممثلًا، يحب التفاعل مع أي عمل وحل الألغاز التي يطرحها، فأعجبته هذه الفكرة التي تجعل المشاهد ضيفًا معهم منذ بدايات المسلسل، ليشاركهم التفكير والتحليل.

ولفت إلى أن "شابوه يوسف الشريف" لم تعد مقتصرة على مسلسل معين، بل امتدت لتُقال في مواقف وأعمال أخرى، مما يسعده ويضحكه في الوقت ذاته، رغم أنه أحيانًا لا يكون مرتبطًا مباشرة بتلك الأعمال.

وتحدث عن عدم تفضيله تقديم أجزاء ثانية من أعمال ناجحة قائلاً إنه دائمًا يحب الدخول في مغامرة جديدة، لذلك عندما قدم مسلسل القيصر، لم يرغب في الإعلان عنه كجزء ثانٍ لمسلسل "اسم مؤقت"، وهو كان اعتماد على أن الجمهور شاهد الجزء الأول وهو ما حدث وتفاعل معه بالفعل.

وتابع أن هناك أجيال كبرت معه، وحتى خلال رمضان الماضي كان يسمع من متابعين يقولون: أنهم يتابعون أعماله منذ أن كانوا في الـ 14 من عمرهم.

وأشار إلى استمرارية العلاقة مع جمهوره وحفاظه على “الشابوه” كعلامة محببة لهم قائلاً: “الحمد لله الفترة الماضية التي غيبت فيها، وجدت الناس موجودة ومستنية، والشابوه مستني فالحمد لله".

