تحدث الفنان يوسف الشريف عن كواليس استخدام كتاب “فن الحرب” داخل أحداث مسلسل "فن الحرب"، قائلاً إنه من الكتب الصعبة التي لا تُصنف ضمن الأعمال التجارية التي تجذب القارئ من الصفحة الأولى، مضيفًا: "الكتاب فيه دروس ذكية للبشرية في الحياة اليومية كان الاختيار هو تطبيق الكتاب المعقد ده على حاجة لايت جدًا".

وقال "الشريف" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة “DMC"، أمس الاثنين، إن الكتاب في الأساس يتناول الاستراتيجيات العسكرية للدول في الحروب، وتمتد تطبيقاته لتشمل جوانب متعددة في الحياة اليومية، وليس المجال العسكري فقط.

ولفت إلى أن فكرة إدخال الكتاب ضمن أحداث العمل تعود إلى السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف المسلسل ، واتفقوا على أن يكون المرجعية للمسلسل، لافتًا إلى أنه أول ما سمع عن هذا الكتاب كان في سياق مرتبط بعلم الإدارة وليس بالحروب.

وأضاف أن العمل اعتمد على توظيف هذه الأفكار الاستراتيجية في أشياء بسيطة وتنجح، وهو ما يمثل المفارقة، حيث يتم استخدام مفاهيم كبيرة ومهمة في مواقف حياتية تبدو عادية، وهو ما شكّل فكرة المسلسل.

ولفت إلى أن هناك جانبًا في الشخصية، وهو أن بطل العمل “زياد” كان يستخدم هذه الاستراتيجيات في حياته الشخصية للتعرف على سيدات ثم يتغير ويعيد توظيفها بشكل مختلف.

وكشف أن الفكرة الأساسية للمسلسل لم تعتمد فقط على كتاب “فن الحرب”، بل تعود جذورها إلى رواية من السبعينيات، والتي كانت بمثابة البذرة الأولى للعمل، قبل أن يتم تطويرها وإضافة تطبيقات الكتاب، ليصبح العمل في النهاية أشبه بلعبة شطرنج.



وتدور أحداث مسلسل "فن الحرب" حول شاب يقرر السير خلف شغفه بالتمثيل، رافضا العمل مع والده رجل الأعمال، قبل أن يتلقى صدمة قاسية بوفاة والده بعد تورطه فى قضية نصب كبرى، لتتحول حياته من فنان إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

ويشترك في بطولة المسلسل الفنانون يوسف الشريف وشيري عادل وريم مصطفى ودنيا سامي وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.