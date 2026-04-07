المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة: طهران ستتخذ إجراء فوريا ومتناسبا إذا نفذ ترامب تهديداته بالهجوم

قال المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة، إن طهران ستتخذ إجراء "فوريا ومتناسبا" إذا نفذ ترامب تهديداته بالهجوم.

وقال المبعوث الإيراني أمير سعيد إرافاني، إن تهديدات ترامب بأن "حضارة بأكملها ستموت" إذا لم تبرم إيران اتفاقا "تشكل تحريضا على جرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية".

خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، حث إرافاني، المجتمع الدولي على التنديد بخطاب ترامب قبل فوات الأوان.

وتابع: "لن تقف إيران مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم الحربية الشنيعة. ستمارس، دون تردد، حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وستتخذ إجراءات فورية ومتناسبة بالمثل".