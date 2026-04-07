بلدية الكويت تعلن إغلاق المحال والأنشطة التجارية لـ6 ساعات على وقع قرب نهاية مهلة ترامب

أعلنت بلدية الكويت، إغلاق المحال والأنشطة التجارية مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة 12 منتصف الليل كاجراء احترازي.

وقالت في بيان: «قررت بلدية الكويت إغلاق كافة المحلات والأنشطة التجارية في تمام الساعة 12 منتصف الليل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري حتى الساعة 6 صباحاً غداً الأربعاء».

وأضافت أن القرار يأتي إثر ما تشهده البلاد جراء ما تمر به المنطقة من وضع راهن، وبناءً على التعميم الصادر من وزارة الداخلية بشأن اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين،

وتابع البيان: «تهيب بلدية الكويت بجميع أصحاب المحال والأنشطة التجارية التعاون مع فرق وأجهزة البلدية، حفاظاً على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية».

كما تشدد البلدية بضرورة الالتزام بهذا الإجراء والتقيد في التعليمات الصادرة والتعاون في تطبيقها من قبل الجميع.



وسبق أن دعت وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين للبقاء بالمنازل من منتصف الليل حتى الـ 6 من صباح الغد كإجراء احترازي في ضوء الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وقالت في بيان: «نُهيب بالمواطنين والمقيمين على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الخروج، إلا لحالات الضرورة القصوى، وذلك من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة الثلاثاء السابع من إبريل إلى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الثامن من إبريل، وذلك كإجراء احترازي يأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع، وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية».

وأضافت أن هذا يأتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الحالية وحفاظاً على سلامة الجميع

وأكدت الوزارة أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المختصة خلال هذه المرحلة.

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة، وفي إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة للمستجدات الأمنية، وحرصها على اتخاذ التدابير الوقائية بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، ويعزز من قدرة الجهات المعنية على التعامل… — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 7, 2026



وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة وستُمحى من الخريطة إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وسبق أن نشرت قيادة خاتم الأنبياء بالحرس الثوري الإيراني، تحذيرا للمواطنين والمقيمين بشأن عبور عدد من الجسور والطرق في السعودية والإمارات والبحرين.

وقال في بيان منسوب للحرس: «نُعلن إلى السكان والمقيمين وكل من يعتزم المرور عبر الجسور المذكورة في الصورة داخل كل من المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين، أن هذه المناطق ستُصنَّف كمناطق عسكرية مغلقة ابتداءً من الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت طهران وحتى إشعارٍ آخر».

وجاءت هذه المناطق على النحو التالي: المسار البري بين الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، جسر الملك فهد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، جسر الشيخ زايد في مدينة أبوظبي.



