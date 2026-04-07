يوسف الشريف يكشف سبب غيابه لـ 5 سنوات قبل فن الحرب: انتظرت الفرصة التي أحترم فيها جمهوري

كشف الفنان يوسف الشريف عن تفاصيل الفترة التي غاب فيها عن الساحة الفنية خلال الـ 5 سنوات الماضية، موضحًا أن طوال هذه الفترة لم يكن يُعد فيها عملاً فنيًا كما ظن البعض، مشيرًا إلى أن مسلسل "فن الحرب" الذي شارك فيه برمضان 2026 جاء له هذه السنة ونفُذ فيها.

وقال "الشريف" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC”، اليوم الاثنين، إن الماضية ربما كان يحاول تنفيذ أعمالًا أخرى، ولكن لم تكن لديه الفرصة لتقديم ما يريد بالشكل الصحيح الذي يحس أنه يحترم فيه الناس، وهذا دائمًا هو العهد الذي يقدمه في أعماله مع جمهوره.

وأضاف أنه دائمًا يفكر في السبب وراء عمله على أي مشروع، وما الذي يدفعه لتقديمه، لافتًا إلى أنه حاول أن ينتظر الفرصة المناسبة التي يستطيع فيها تحضير العمل وتنفيذه بشكل صحيح، وعندما جاءت هذه الفرصة، أقبل عليها.

ولفت إلى أنه يقدر الجهد المبذول من أي شخص في المجال الفني، سواء كان مخرجًا أو ممثلًا مخضرمًا أو شابًا جديدًا، قائلاً: “أي حد بيبقى حابب يعمل حاجة ويبذل فيها مجهود بقدرها جدًا".

وتطرق إلى جانب من حياته الشخصية وروتينه اليومي، وهو جلوسه مع القط "بدر" الذي يمكث معه في البيت، واصفًا إياه بأنه صديقه وحبيبه، ويقضي معه نصف ساعة يوميًا في شرفة منزله، قائلاً إنه تعلم منذ زمن أن يخصص لنفسه نصف ساعة يوميًا يجلس فيها بلا هاتف أو إزعاج، يفكر ويستمتع بمشاهدة السماء عند الغروب.

