جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تهديدات ترامب لـ إيران

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "حضارة بأكملها" قد تُدمَّر في إيران إذا لم تستجب لمطالب واشنطن المرتبطة بالحرب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تصريح للصحفيين إن جوتيريش "يشعر بقلق شديد حيال التصريحات التي سمعناها أمس وتكررت هذا الصباح"، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأشار إلى أنها توحي بإمكانية تحميل شعب كامل أو حضارة بأسرها تبعات قرارات سياسية وعسكرية.

وفي وقت سابق، قال ​ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "ستفنى حضارة كاملة الليلة ولن تعود أبدا. أنا لا أريد ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح"، موجها حديثه إلى أمة تفتخر بكونها من أقدم مراكز الحضارة في العالم.

وأضاف: "لكن الآن وقد تحقق تغيير كامل وشامل للنظام (في ​إيران)، حيث حلت عقول مختلفة وأكثر ذكاء وأقل تطرفا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنرى ذلك الليلة، إنها واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد".



