تسبب الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران في موجة جديدة من التوتر في تداولات الأسهم الألمانية اليوم الثلاثاء.

وتذبذب أداء مؤشر "داكس" الرئيسي للبورصة الألمانية في بداية التعاملات قبل أن يتحول نحو الهبوط في فترة بعد الظهر، ليغلق متراجعا بنسبة 1.06% عند 22921.59 نقطة.

كما سجل مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة انخفاضاً أقل حدة بنسبة 0.63% ليصل إلى 28733.46 نقطة.

ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لإيران للاستجابة لمطالب واشنطن، والتي تنتهي بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء، لا تلوح في الأفق أي بوادر لاتفاق.

وبدلاً من ذلك، وقبل وقت قصير من انتهاء الإنذار، تعرضت العديد من طرق المواصلات ومنشآت الصناعة النفطية في إيران للقصف، حيث أبلغت طهران عن وقوع هجمات استهدفت البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الصدد، علق المحللان كريستيان لينك وكريستيان رايشرتر من مصرف "دي زد بنك" على الوضع الحالي بالقول:" لا تزال أحداث سوق رأس المال تحت وطأة الحرب على إيران".

وأشارا إلى أن الرئيس الأمريكي صعد مؤخراً من لهجته تجاه طهران، مؤكدين أن أي تصعيد إضافي للحرب ضد إيران من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار النفط الخام.