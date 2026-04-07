وزير الدفاع الإيطالي يحذر من المزيد من التصعيد في حرب إيران

حذر وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، من المزيد من التصعيد في حرب إيران، واصفا الوضع العالمي خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بأنه "غير مسبوق خلال العقود الأخيرة".

وأضاف كروسيتو: "أخشى من أن يصير ما يعد مأساويا بالفعل، أكثر سوءا". وأشار إلى أن هناك العديد من الأزمات التي تتداخل مع بعضها البعض وتعزز بعضها البعض.

وقال كروسيتو ردا على سؤال بشأن سبل التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأخير بصفته رئيس دولة ذات سيادة، فلا يمكن التأثير عليه من الخارج.

وأوضح كروسيتو، وهو عضو في حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، التي يتردد أن علاقتها جيدة بترامب: "أعتقد ببساطة أنه يجب أن يكون لديه مستشارون أكثر شجاعة".