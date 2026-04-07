حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، من أن إيران قد تواجه ضربات شاملة مع انتهاء المهلة المحددة لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث بحلول منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

فما هي أبرز المهل التي حددها ترامب منذ بدء التصعيد؟

مهلة 48 ساعة

منح ترامب إيران مهلة أولى مدتها 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق، ملوّحًا بأنه في حال عدم الاستجابة ستواجه "الجحيم"، في إشارة إلى تصعيد عسكري واسع.

الموعد النهائي لفتح مضيق هرمز

حدد ترامب مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن) كموعد نهائي لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى ضربات تستهدف البنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور.

هدنة 10 أيام

في 26 مارس، أعلن ترامب وقف الهجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، بناءً على طلب طهران، وانتهت هذه المهلة في 6 أبريل، مع التحذير من تصعيد الضغوط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

مقترح هدنة 45 يومًا

تزامن ذلك مع حديث البيت الأبيض عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا، وصفه ترامب بأنه "خطوة مهمة لكنها غير كافية" لإنهاء النزاع.

وبين هذه المهل المتتالية، تبدو استراتيجية ترامب قائمة على تصعيد تدريجي مقرون بمهل زمنية قصيرة، للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات سريعة.