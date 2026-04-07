كونتي يفتح الباب أمام تدريب منتخب إيطاليا

ترك المدير الفني لنادي نابولي أنطونيو كونتي الباب مفتوحًا أمام عودته لتدريب المنتخب الإيطالي، لافتًا إلى أنه لو كان رئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لكان وضع نفسه في الاعتبار.

وقال كونتي: "دعونا لا ننسى أنه في العام الماضي، كانت هناك تكهنات بأنني سأغادر نابولي لأذهب إلى يوفنتوس، لابد للإعلام أن يكتب شيئًا، ومن الطبيعي أن يظهر أسمي ضمن تلك القائمة. فأنا عملتُ سابقًا مع المنتخب الوطني، وأعرف الأجواء جيدًا.. أشعر بالفخر، لأن تمثيل بلدي شرف عظيم".

واضاف: "عقدي مع نابولي متبقٍ عليه عام، وسأجتمع مع رئيس النادي في نهاية الموسم لمناقشة الأمر".

وأتم أنطونيو كونتي تصريحاته قائلًا: "بعد ثلاث بطولات كأس عالم متتالية، أصبح من الضروري اتخاذ إجراء جاد.. عندما كنتُ المدير الفني، كثر الحديث، لكنني لم أتلقَّ سوى القليل من الدعم من الأندية، الآن يُنظر إلى كل شيء على أنه كارثة، ولكن حتى في الكوارث، هناك دائمًا ما يمكن إنقاذه".