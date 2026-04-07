 زيلينسكي يقترح هدنة مؤقتة للهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال عيد الفصح
زيلينسكي يقترح هدنة مؤقتة للهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال عيد الفصح

كييف - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 3:32 م

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كييف اقترحت على روسيا هدنة مؤقتة للهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة خلال عطلة عيد الفصح الأرثوذكسي، المقررة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي، إنه تم تقديم العرض عبر الولايات المتحدة، التي تتوسط في المحادثات بين وفدي موسكو وكييف، مع دخول الحرب عامها الخامس.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب علني مساء أمس الاثنين، "إذا كانت روسيا مستعدة لوقف الهجمات على بنيتنا التحتية للطاقة، فسنكون مستعدين للرد بالمثل. هذا المقترح، الذي نقل عبر الأمريكيين، تم تقديمه بالفعل إلى الجانب الروسي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من موسكو بشأن هذا المقترح.

وأعرب زيلينسكي عن شكوكه في أن يقبل الكرملين بهذه الهدنة خلال عطلة 12 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن روسيا تستفيد حاليا من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب مع إيران.


