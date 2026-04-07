وول ستريت جورنال: إيران تتمسك بموقف متشدد وترى نفسها قريبة من الانتصار

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومصدر مطلع أن إيران لا تزال متمسكة بموقف متشدد في المفاوضات، ولم تُظهر أي مؤشرات على التراجع.

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران أبلغت باكستان، التي تتوسط في المحادثات، بأنها تعتقد أنها تتجه نحو الانتصار، وأنها لا تزال تحتفظ بنحو 15 ألف صاروخ و45 ألف طائرة دون طيار ضمن ترسانتها العسكرية.

وقال الوسطاء إن هذه الأرقام على الأرجح مبالغ فيها، لكنها تعكس موقف إيران التفاوضي الصلب.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عمليات عسكرية ضد إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب اغتيال قادة بارزين، من بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات دون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، في حين أسفرت بعض هذه الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار بممتلكات مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.