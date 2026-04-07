أكسيوس: بوادر تقدم في مفاوضات واشنطن وطهران رغم استبعاد اتفاق قبل مهلة ترامب

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي ومصدرين مطلعين قولهم إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تشير إلى "بوادر تقدم" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي "لا يزال مستبعداً".

وقال مسؤول أمريكي إن التفكير داخل البيت الأبيض تحوّل من "هل يمكننا الوصول إلى اتفاق؟" إلى "هل يمكننا الوصول إليه بحلول الساعة الثامنة مساءً.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين أبرزهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنه مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض هذه الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بممتلكات مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.