الثلاثاء 7 أبريل 2026 6:43 م القاهرة
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 6:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 6:34 م

ألقت مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبطت المتهمة حال تواجدها بمنطقة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اخبار متعلقة


