وزير البترول: نسعى لتقليل الاعتماد على الغاز بالطاقة المتجددة

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمر مهنا، اليوم الثلاثاء، إن مصر تسعى لخفض الاعتماد على الغاز، عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إدارة مواردها الطبيعية بصورة جيدة، و"نتعاون مع شركائنا من الشركات".

وألمح الوزير إلى مراجعة أسعار الغاز المستخرج في مصر، بهدف جعله متناسبا مع التكاليف التي تنفقها الشركات.

وفي هذا الصدد، أكد التزام الدولة بسداد كل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو المقبل.

وسددت الحكومة نسبة كبيرة من المستحقات، وانخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار حاليا، ما عزز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.

وقال مهنا، رئيس الغرفة الأمريكية التجارية بالقاهرة، إن قطاع البترول والطاقة يواجه العديد من التحديات بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، لافتا إلى أن مصر في الوقت نفسه لديها استراتيجية واضحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الطاقي.

واستعرض مهنا العديد من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والطاقة في مصر، وتوافر العديد من الفرص في مجالات الطاقة والتعدين، وهي فرص متنوعة في العديد من المناطق.

وأضاف أن استراتيجية مصر تقوم على أن مزيج الطاقة في مصر حاليا يعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والنفط) بنسبة تتجاوز 80%، مع جهود حثيثة لزيادة حصة الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) لتصل إلى 42% بحلول عامي 2030-2035.

وشارك في اللقاء ممثلو شركات أمريكية وأوروبية عديدة، مثل إكسون موبيل، وشل، وشيفرون، وبي بي البريطانية.