الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 133 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 133 إصابة، حالة 5 منهم متوسطة.

وأشارت في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستشفيات استقبلت 7183 إصابة، منذ بدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن 118 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بينهم اثنان في حالة حرجة، و14 حالتهم خطيرة، و27 حالتهم متوسطة، و74 في حالة جيدة.

وهاجمت إيران مدينة تل أبيب مجددا اليوم الثلاثاء، حيث تردد وقوع أضرار بالمدينة الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طهران استخدمت ذخائر عنقودية. ودوى صوت صفارات الإنذار في وسط المدينة، حيث هرع السكان إلى أماكن اللجوء بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إن نحو 10 مواقع أصيبت حيث تضررت مباني ومركبات. ولم يتم تسجيل إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدينة إيلات تعرضت لهجوم أيضا بالذخائر العنقودية. وقال جيش الاحتلال إنه جرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض صواريخ أطلقت من إيران.