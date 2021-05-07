كارتيرون يعدد مكاسب فوز الزمالك على سموحة ويتحدث عن أوباما

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب سموحة.

وفاز الزمالك بهدفين لهدف على سموحة في مباراة الأسبوع الـ 20 من الدوري الممتاز،

وأكد كارتيرون أن الفوز تحقق على حساب فريق قوي وعنيد لم يخسر سوى مباراة واحدة في الدوري.

وأضاف المدير الفني الفرنسي في المؤتمر الصحفي: "تذكرت التعادل في اللحظات الأخيرة الذي عانينا منه في المباريات الماضية وكنت أخشى تكرار السيناريو".

وأضاف أن عدم الدفع بأوباما أساسيا يرجع لأن اللاعب يمر بفترة عدم توفيق، وأن أي لاعب معرض لفترة هبوط مستوى، مشيرا إلى أنه لا يوجد من يقدم مستوى ثابت طول الموسم.