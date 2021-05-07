الداخلية: ضبط 16868 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ١٦ ألفا و٨٦٨ مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية وذلك في حملات أمنية على مدار ٢٤ ساعة.



كانت أجهزة الوزارة نجحت في ضبط ١٦ ألفا و٨٦٨ شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم ١٦ ألفا و٨١٦ شخصا قام بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال ٥٢ شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة.



كما تم تحرير ٣ آلاف و٩٧١ مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق ، فضلا عن ضبط ٥٦٨ قضية فى مجال منع تداول الارجيلة.



جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.