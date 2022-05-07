قال الفنان خالد الصاوي، إنه تجنّب مشاعره السلبية تجاه جماعة الإخوان خلال تجسيده شخصية الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بيت للكل» عبر القناة الأولى، مساء الجمعة، أن تعامل مع الشخصية من خلال المواصفات والأبعاد الموجودة ليتمكن من خلال إحساسه وخياله لرسم صورة معينة عنها.

وأشار إلى أنّه اطلع على عدة لقاءات لخيرت الشاطر بينها لقاءات مطولة نسبيًّا لا سيّما عندما كان ينوي الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، إذ ظهر في لقاء مطول آنذاك في مشهد شبيه بتقديم سيرته الذاتية.

ولفت الصاوي، إلى أنه اطلع أيضًا قبل تصوير العمل على بعض الصور الفوتوغرافية للشاطر، مؤكّدًا أنّ الصورة تتيح للممثل التعمق أكثر في الشخصية التي يُجسدها.