أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان مساء اليوم - تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وأعربت الخارجية الكويتية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.