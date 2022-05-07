نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة «جي بي مورجان» للإسكواش

تأهلت نوران جوهر، نجمة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالميًا، إلى نهائي بطولة جي بي مورجان للإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 و7 مايو الجاري.

وصعدت نوران جوهر للمباراة النهائية للبطولة، بعد فوزها على الأمريكية أوليفيا فييتشر المصنفة رقم 10 على العالم بنتيجة 3 – 1، وبواقع أشواط «11 - 6، 11 - 6، 7 - 11 و11 – 5»، في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

وتلتقي نوران جوهر في النهائي مع نظيرتها الأمريكية -من أصول مصرية- أماندا صبحي المصنفة الرابعة عالميًا والتي تفوقت على المصرية سلمى هاني بنتيجة 3 - 2.

وكانت نوران جوهر قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية دانيلي ليتورنو المصنفة رقم 25 على العالم، بنتيجة 3-0 في الأشواط، لتصل لربع النهائي وتتغلب على الكندية الأخرى هولي ناوجتون المصنفة رقم 17 على العالم بنفس النتيجة، قبل أن تهزم الأمريكية أوليفيا فييتشر بثلاثية نظيفة.