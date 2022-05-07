أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأولى من اليوم السبت، عبر الموقع الرسمي للنادي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع النادي لمالك جديد.

وكان الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد تم إجباره على بيع النادي اللندني العريق، نتيجة القيود المفروضة في إنجلترا على كل رجال الأعمال الروس بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

ونشر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بياناً جاء فيه: «تشيلسي يعلن شراء تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد.. ويمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة للاستحواذ على النادي بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج فايس».

وكان تشيلسي قد توصل إلى اتفاق في الساعات الماضية مع تحالف تود بويلي على بيع النادي مقابل 2.5 مليون باوند، مع إلزامية الملاك الجدد بدفع 1.75 مليار باوند للاستثمار في النادي.

وودع فريق تشيلسي هذا الموسم بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد ريال مدريد الإسباني، فيما ينافس بقوة للبقاء ضمن المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 4 جولات من نهاية مسابقة البريميرليج في الموسم الجاري.