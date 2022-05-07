تقرير: كبير منسقى الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية سيزور إيران الأسبوع المقبل

ذكرت وكالة "نور نيوز" الرسمية الإيرانية للأنباء أن إنريكي مورا، كبير منسقي الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، سيتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل، دون أن تذكر الوكالة أى مصادر لمعلوماتها.

وقال التقرير إن زيارة مورا المخطط لها أن تتم يوم الثلاثاء قد تمهد الطريق "لمشاورات بناءة بشأن عدد قليل من القضايا المعلقة ولكنها مهمة في نفس الوقت" والتي لا تزال تقف في طريق إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتوقف عام من المفاوضات في فيينا في آذار/مارس وألقت طهران وواشنطن باللوم على بعضهما البعض في المأزق. وتتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في التصنيف الإرهابي الذي وضعته الولايات المتحدة على الحرس الثوري الإسلامي، وهو فرع من الجيش الإيراني.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يسعى إلى "طريق وسط" لإنهاء الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت.

وقد ينطوي ذلك على رفع الولايات المتحدة تصنيفها للإرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني، مع إبقائه في فيلق القدس الإيراني، وهو فرع من الحرس الثوري الأكبر، وفقا لبلومبرج.