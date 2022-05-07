حبس سيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها وإشعال النيران في جثته

قررت جهات التحقيق بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، حبس ربة منزل وعشيقها، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بقتل زوجها وتعصيب عينيه وإشعال النيران في جثته.

وكان مركز شرطة منيا القمح، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، معصوب العينين وبه آثار لجروح وكدمات وحريق بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن المجني عليه مُبيض محارة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بالشرقية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وزميل له يعمل مبيض محارة مُقيم بدائرة مركز الزقازيق.

جرى ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وأنهما قد اتفقا على التخلص من المجني عليه وأعد الثاني لذلك دراجة بخارية (توك توك) ومطرقة حديدية.

وأقر المتهمين، بأنهما يوم الواقعة توجه المتهم إلى مسكن المجني عليه وبحوزته المطرقة، وكانت في انتظاره المتهمة داخل المسكن، وما أن شاهد المتهم المجني عليه حتي خنقه بيديه ثم ضربه على رأسه بالمطرقة الحديدية عدة ضربات حتى فارق الحياة، وبعد ذلك تمكن المتهم من تعصيب عيني المجني عليه وتكبيل يديه وقدميه ووضعه بمساعدة المتهمة داخل بطانية ونقلاه بواسطة التوك توك إلى مكان العثور على الجثة، وهناك سكب المتهم كمية من البنزين على الجثة وأضرم النيران بها ولاذ بالهرب.

فيما أرشد المتهمين عن التوك توك والأداة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.