تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد الذي أسفر عن مصرع أربعة طلاب.

وشهدت الجلسة الماضية سماع المحكمة لطلبات الدفاع، والتي تضمنت استخراج تقرير طبى جامع من إحدى الجامعات الكبرى مدموغ بشعار الجمهورية، ردًا على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية.

وتصمّنت الطلبات استخراج صورة شهادة ضوئية من المرور، تفيد ما إذا كان أي من الضحايا يحمل رخصة قيادة من عدمه، كما طلب الدفاع أجل كاف للمرافعة.

في المقابل، طالب المدعي بالحق المدني عن أهالي الضحايا من هيئة المحكمة إعمال الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات، بشأن العقوبة التي يستحقها المتهم، وعدم قبول التصالح معه فى القضية.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهم كريم الهواري إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري، ارتكاب جريمة القتل الخطأ، التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.