صابرين تتحدث عن طقوس العيد وأعمالها الجديدة: صلة الرحم أهم شيء في اليوم

هنأت الفنانة صابرين، جموع المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، معربة عن أمنياتها الطيبة للجميع.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة في حلقة «ليلة العيد» عبر فضائية «النهار»، إن ليلة العيد تذكرها دائمًا ببهجة الملابس الجديدة التي كانت ترتديها والاستعداد للحصول على العيدية.

وأضافت أنها كانت تقف في طابور مع باقي الأطفال للحصول على العيدية، كاشفة عن جانب من ذكريات طفولتها في العيد قائلة: «كنت حريصة على ضرب البمب، وكنت شاطرة وبنشن كويس، وكنت بحب المراجيح أوي في كل شوارعنا».

وذكرت أنها كانت تنتظر بفارغ الصبر ذبح الخروف ومشاهدة توزيع اللحوم وتناول الفتة، مشيرة إلى أن هذه الذكريات الجميلة تحاول الآن أن تورثها لأولادها.

وشددت على أهمية صلة الرحم وزيارة الأقارب في العيد، معقبة: «صلة الرحم من أهم الأشياء الموجودة للعيد، وحلو أوي إننا نتذكر البعاد والقريبين واللي الحياة خدتنا منهم في تلاهيها».

وأشارت إلى أنها كانت «تُطنّش» أحيانًا عن إعطاء العيدية فيرسل لها أبناؤها رسائل يسألون عن «إنستا باي العيدية»، لافتة أنها قضت العيد الماضي في لبنان مع عائلة زوجها.

وفي سياق آخر، كشفت عن الانتهاء من تصوير فيلم «بنات الباشا» مع المخرج ماندو العدل، بالإضافة إلى أن لديها مسلسلين قيد التحضير، هما «خانة فاضية ومبتسمة يا شمس»، معربة عن أملها في أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.