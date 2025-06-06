قالت الفنانة هبة مجدي، إن العيد يثير في نفسها دائمًا ذكريات بهجة الطفولة، المتمثلة في فرحة الفستان الجديد والحذاء الجديد.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة في حلقة «ليلة العيد» عبر فضائية «النهار» إلى إدراكها مدى الجهد الذي بذلته والدتها في تربيتهم بعد أن أصبحت أمًا لثلاثة أطفال، معقبة: «أنا حاسة إني بتربى من أول وجديد معاهم».

وشددت أن أكثر ما تفتقده في العيد حاليًا وجود الأشخاص الذين رحلوا عن عالمنا، مثل والدها وخالتها وجدتها، قائلة إن «العيد كان له طعم آخر معهم، وكنت أشعر بدفء البيت والعيلة والفرحة».

وأشارت إلى أن العائلة كانت تجتمع في بيت العائلة عند جدتها بأول يوم العيد، معتبرة أن هذه اللحظة من أفضل ذكرياتها، لا سيما وأن الأضحية كانت تُذبح هناك.

وأوضحت أنها تحاول الآن تعويض هذا الشعور في أولادها من خلال تجمعات العائلة، وحرصها على أن يتعلموا أهمية «لمة العيد»، لاسيما في زمن سيطرت فيه التكنولوجيا والهواتف المحمولة.

وتحدثت عن استعدادات العيد لأطفالها، قائلة إنها تحرص على أن يشعروا بقيمة العيدية ولكن لا تكون كل الأشياء متاحة لهم دائمًا، موضحة أنها تحاول كأم الموازنة بين تلبية رغباتهم وتعليمهم قيمة الأشياء.

ونوهت إلى حرصها على حضور صلاة العيد مع أبنائها وزيارة الأهل، لافتة أن ابنتها دهب تحب الاجتماعيات واللعب مع الأطفال بعد الصلاة، ومشاهدة الأضحية.