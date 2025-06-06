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قالت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم الليلة الماضية إثر نشوب حريق بمنزل في مدينة ريمس شمالي البلاد.

وقال رئيس المدينة إن هناك طفلا بين المتوفين وطفل آخر مفقود.

وتم نقل شخصين بالغين تعرضا لإصابات بالغة إلى المستشفى، فضلا عن 12 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة.

وأضاف المسؤول أن أعداد الضحايا مازالت أولية، ولم تتمكن خدمات الطوارئ بعد من تفتيش الشقة التي تضررت بشدة جراء الحريق.

وأفادت السلطات بأن الحريق اندلع في الطابق الرابع من مبنى سكني حوالي الساعة 1230 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش) وسرعان ما انتشر.

ولم يتضح حتى الآن أسباب الحريق الذي تم إخماده.